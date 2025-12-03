Putin vai à Índia para cimeira com Modi sobre agenda bilateral e internacional

Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, têm conversações agendadas para sexta-feira, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Espera-se que avaliem os progressos nas relações bilaterais, discutam questões de interesse mútuo e assinem acordos comerciais, informaram ambos os governos.

A Índia continuou a comprar petróleo russo a preços favoráveis apesar dos avisos de Washington de estar a ajudar Moscovo a financiar a guerra contra a Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022.

Em retaliação, o Presidente norte-americano, Donald Trump, impôs tarifas adicionais de 25% às importações indianas, elevando o total de direitos para 50%.

A Índia defende as importações como essenciais para satisfazer as crescentes necessidades energéticas dos seus 1.400 milhões de habitantes.

A anterior visita de Putin à Índia realizou-se em 2021, e Modi esteve em Moscovo em 2024.

Os dois líderes encontraram-se brevemente em setembro, na China, durante uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

A cimeira Índia-Rússia ocorre numa altura em que os Estados Unidos renovam a pressão por um plano de paz para a Ucrânia e procuram uma cooperação mais ampla por parte de parceiros-chave.

Putin manteve conversações na terça-feira, em Moscovo, com o enviado presidencial norte-americano, Steve Witkoff, sobre as propostas de Trump, mas sem um acordo.

Modi tem evitado condenar a Rússia pela guerra contra a Ucrânia, enquanto defende a necessidade de um acordo pacífico.

O especialista em assuntos internacionais Sreeram Sundar Chaulia, da Jindal School of International Affairs, perto de Nova Deli, disse que a Índia evitou assumir um papel ostensivo para não complicar as relações com Moscovo e Washington.

"Mas a diplomacia nos bastidores por parte de Modi é viável e já aconteceu até certo ponto", disse Chaulia, citado pela AP.

Modi poderá tentar incitar Putin "a acomodar algumas preocupações ucranianas e europeias para que se concretize uma cessação das hostilidades", acrescentou.

A Rússia anunciou que Putin vai abordar "todos os aspetos da variada agenda das relações russo-indianas de parceria estratégica privilegiada", bem como "assuntos da atualidade internacional e regional".

A Índia e a Rússia deverão assinar acordos centrados na cooperação económica, facilitação de comércio e intercâmbios marítimos e de saúde, segundo autoridades indianas envolvidas na preparação da cimeira.

A Índia está interessada em aumentar as exportações de produtos farmacêuticos, agrícolas e têxteis para a Rússia e procura a remoção de barreiras não-tarifárias.

Nova Deli também está a procurar fornecimentos de fertilizantes a longo prazo de Moscovo.

Outra área-chave em que os dois países estão tentar finalizar um acordo é a migração regulamentada de trabalhadores indianos qualificados para a Rússia.

A cooperação energética deverá ter destaque na cimeira, incluindo os investimentos da Índia no Extremo Oriente russo e a colaboração nuclear civil, que tem como referência uma central nuclear no estado de Tamil Nadu construída com assistência russa.

Na área da defesa, espera-se que a Índia pressione a Rússia para uma entrega mais rápida de dois sistemas de mísseis superfície-ar S-400, depois de ter recebido três no âmbito de um acordo de 2018.

Também são esperadas conversações sobre a modernização dos caças Su-30MKI de fabrico russo da Índia e a aceleração das entregas de material militar crítico, bem como a melhoria da coordenação em exercícios conjuntos e assistência em caso de desastre.

Apesar de a Índia ter diversificado a aquisição de material militar nos últimos anos, a Rússia continua a ser o seu maior fornecedor.