Mundo
Guerra na Ucrânia
Queda de um drone obriga evacuação de uma povoação na Moldova
A polícia da Moldova anunciou a retirada dos habitantes da localidade de Cuhurestii de Jos, distrito de Floresti, no noroeste do país, após a queda, hoje, de um drone sobre uma casa.
A República da Moldova faz fronteira com a Ucrânia, país invadido pela Rússia em 2014 e em 2022.
"A unidade técnica de explosivos da polícia está a caminho do local. Os habitantes foram retirados e a zona foi isolada pela polícia de Floresti", acrescentaram as autoridades em comunicado.
Até ao momento não foi divulgado o número de pessoas retiradas do local nem a proveniência do aparelho aéreo não tripulado que caiu sobre uma residência na Moldova.