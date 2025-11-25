Queda de um drone obriga evacuação de uma povoação na Moldova

A República da Moldova faz fronteira com a Ucrânia, país invadido pela Rússia em 2014 e em 2022.

"A unidade técnica de explosivos da polícia está a caminho do local. Os habitantes foram retirados e a zona foi isolada pela polícia de Floresti", acrescentaram as autoridades em comunicado.

Até ao momento não foi divulgado o número de pessoas retiradas do local nem a proveniência do aparelho aéreo não tripulado que caiu sobre uma residência na Moldova.