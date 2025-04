Reino Unido condena ex-ministro russo que violou sanções a 40 meses de prisão

O Sr. Ovsiannikov, 48, cumprirá metade de sua pena em custódia antes de ficar em liberdade condicional, disse a juíza Sara Cockeril do Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. O ex-ministro foi considerado culpado na quarta-feira de seis acusações de evasão de sanções entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, tornando-se a primeira pessoa a ser processada por contornar as sanções do Reino Unido contra a Rússia, que estão em vigor desde 2019.



O ex-ministro violou as sanções impostas por seu papel na península da Crimeia, ocupada pela Rússia, na Ucrânia, ao abrir uma conta bancária no Reino Unido, recebendo quase 80.000 libras (US$ 95.000) de sua esposa e um carro de seu irmão.



Quando o banco percebeu que ele estava na lista de indivíduos alvos de sanções britânicas, congelou sua conta.



Seu irmão, Alexei Owsjanikow, 47, foi considerado culpado de duas acusações de violação de sanções, enquanto a esposa de Dmitry, Ekaterina Ovsiannikova, 47, foi absolvida pelo tribunal.



O seu irmão foi condenado por pagar mais de £ 40.000 em mensalidades escolares para os filhos do ex-ministro, para que eles pudessem frequentar uma escola em Londres.



Ovsiannikov foi nomeado prefeito de Sebastopol pelo presidente Putin dois anos após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Anteriormente, ele atuou como vice-ministro da Indústria e Comércio da Rússia.



A União Europeia impôs sanções em 2017, que o Reino Unido manteve após o Brexit.



Embora a UE tenha levantado suas sanções em fevereiro de 2023, as do Reino Unido permanecem em vigor, proibindo-o de viajar ao país e acessar fundos da Crimeia.



Dmitry Ovsiannikov deixou a Rússia e foi para a Turquia em agosto de 2022 e solicitou online um passaporte britânico, que foi concedido apesar das sanções, já que seu pai nasceu no Reino Unido.



O ex-ministro russo chegou ao Reino Unido para se juntar à esposa, Ekaterina Ovsiannikova, 47, e dois de seus filhos em fevereiro de 2023.



A pena máxima pela violação dessas sanções é de sete anos de prisão.