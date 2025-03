Reino Unido, França e Ucrânia vão trabalhar num plano de cessar-fogo

Keir Starmer falou no sábado com o presidente ucraniano em Londres e este domingo é o anfitrião de novas reuniões de Zelensky com alguns líderes europeus. Entrevistado na BBC, Starmer diz que depois de ver o que tinha acontecido em Washington, pegou no telefone e assumiu a liderança do processo para tentar à paz na Ucrânia.Inglaterra e França vão colocar-se na linha da frente dos que tentam acabar com a guerra na Ucrânia, mas mantém a opinião de que tanto a Ucrânia como a Europa precisam de garantias de segurança dos Estados Unidos para que possam, por exemplo, equacionar o envio de uma força de manutenção de paz europeia para a Ucrânia.Sobre a gritaria na Casa Branca, Keir Starmer disse que ninguém pode ter gostado de ver o que se viu, mas apesar da forma quase violenta como Zelensky foi tratado, o primeiro-ministro britânico continua convencido que Trump quer a paz.