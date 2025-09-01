Responsável militar alemão também relata interferências em avião

"Não posso dizer o que está por trás disso, ainda não tenho avaliações militares adicionais", disse Carsten Breuer, o militar de mais alta patente na Alemanha, quando questionado sobre o incidente que Ursula Von der Leyen sofreu no domingo, quando o avião em que viajava para a Bulgária foi alvo de uma interferência no GPS.

"Mas posso dizer que também vivi isso pessoalmente, estava a viajar num avião militar, que foi interferido. Não é exatamente agradável", revelou, sem entrar em detalhes sobre quando tal aconteceu.

O responsável, que falava numa conferência de imprensa sobre as manobras militares Quadriga em Berlim, sublinhou que normalmente os pilotos geralmente podem "contornar" interferências e reagiram, no seu caso, de uma forma "muito segura".

Breuer alertou que a Alemanha e o resto da Europa estão sempre sob ameaça de "sabotagem, espionagem, influência híbrida e ações híbridas", atos que muitas vezes podem ser atribuídos a atores estatais, incluindo a Rússia.

De acordo com meios de comunicação social alemães como o Focus, o inspetor-geral da Bundeswehr sofreu interferências quando sobrevoava o Mar Báltico a norte e, noutra ocasião, quando se deslocava à Lituânia para visitar manobras militares.

Por sua vez, o inspetor da Marinha, o vice-almirante Jan Christian Kaack, confirmou que o bloqueio de GPS está "na ordem do dia, tanto contra alvos militares como civis".

Assim, recordou o encerramento temporário do aeroporto de Tartu, na Estónia, devido ao risco de descolagens e aterragens, ou o impacto na navegação pelo arquipélago de Estocolmo, onde, disse, só se pode confiar na posição se se tiver um mapa impresso em papel.

A Comissão Europeia confirmou hoje que o avião em que a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, viajava para a Bulgária no domingo sofreu uma interferência no GPS, alegadamente perpetrada pela Rússia, embora o avião tenha aterrado sem incidentes.

A porta-voz da União Europeia, Arianna Podestà, disse à agência noticiosa espanhola EFE que as autoridades búlgaras informaram a Comissão de que suspeitavam que "esta interferência flagrante foi levada a cabo pela Rússia".

O Kremlin (presidência russa) negou hoje qualquer envolvimento na alegada sabotagem do avião de Von der Leyen.