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Guerra na Ucrânia
Roménia anuncia oito desaparecidos no mar Negro após incêndio em navio
A Roménia anunciou hoje que oito pessoas estão desaparecidas depois de um incêndio ter deflagrado durante a manhã num navio com pavilhão de São Marino, no mar Negro.
"Havia 12 pessoas a bordo. Quatro delas estão sãs e salvas, enquanto oito estão atualmente dadas como desaparecidas", indicou a Autoridade Naval romena em comunicado.
A autoridade não especificou se se tratou de um ataque com drones, numa altura em que agressões se têm multiplicado no mar Negro nas últimas semanas.
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