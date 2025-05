Rússia abateu 35 `drones` ucranianos que voavam para Moscovo

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, relatou hoje de manhã que 23 aeronaves foram abatidas, acrescentando na rede social Telegram que os serviços de emergência foram enviados para o local onde caíram os destroços.

Estes ataques de `drones` ocorrem enquanto decorrem intensos esforços diplomáticos europeus, apoiados pelos Estados Unidos, para garantir um cessar-fogo de Moscovo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os militares ucranianos enviam regularmente `drones` contra a Rússia em resposta aos ataques russos que têm como alvo seu território diariamente há mais de três anos.

Entre as 22:00 (hora de Lisboa) de quarta-feira e 03:30 de hoje, "sistemas de defesa aérea destruíram e intercetaram 105 `drones` aéreos ucranianos", 35 dos quais voavam em direção a Moscovo, de acordo com uma declaração do Ministério da Defesa russo.

Após o ataque, os principais aeroportos da capital - Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo - suspenderam temporariamente as operações, anunciou a agência de aviação civil russa, Rosaviatsia, acrescentando posteriormente que as restrições tinham sido levantadas.