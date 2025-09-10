Rússia acusa Polónia de espalhar boatos sem provar que drones eram russos

A embaixada russa na Polónia sublinhou que as autoridades polacas não forneceram provas que indicassem que os drones eram de origem russa, de acordo com comunicado.

"O lado polaco (...) acusou a Rússia de provocações de forma completamente infundada", acrescentou a embaixada, na mesma nota.

A presidência russa disse, também em comunicado, que não teve intenção de atacar alvos polacos, embora também não tenha confirmado a entrada de drones russos no espaço aéreo do país europeu.

Ainda assim, o Kremlin admitiu que vai "realizar consultas sobre este assunto com o Ministério da Defesa polaco".

Esta manhã (hora local), a Polónia denunciou uma incursão de drones russos no espaço aéreo, o que considerou um ato deliberado pelo que solicitou formalmente uma consulta urgente com os aliados da NATO, invocando o Artigo 4.º da Aliança Atlântica.

O artigo em causa prevê consultas entre as partes sempre que um dos membros da aliança de defesa considerar estar ameaçada a "integridade territorial, a independência política ou a segurança".

Embora o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, tenha descrito a situação como "mais próxima de um conflito aberto do que nunca desde a Segunda Guerra Mundial", sublinhou que não havia motivos para afirmar que o país estava em guerra.

Além dos aviões polacos, também foram acionados meios da NATO, com aviões e sistemas de defesa nos Países Baixos, em Itália e na Alemanha a serem ativados para enfrentar os drones.