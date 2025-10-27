Rússia afirma ter interceptado 193 `drones` ucranianos durante a noite

Um motorista de uma carrinha foi morto e cinco passageiros ficaram feridos na aldeia de Pogar, afirmou, na plataforma de mensagens Telegram, Aleksandre Bogomaz, governador da região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia.

Entre os `drones` contabilizados, 47 sobrevoaram a região de Briansk e 40 a região de Moscovo, a maioria dos quais dirigia-se para a capital russa, de acordo com o Ministério da Defesa.

Desde o início da ofensiva, há três anos e meio, a Rússia lança quase diariamente `drones` e mísseis sobre a Ucrânia, que responde regularmente com ataques ao território russo.

Kiev intensificou os ataques e visa, em particular, as infraestruturas energéticas russas.

Na frente diplomática, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que não vai "perder tempo" a marcar um novo encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin, sem um acordo à vista para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Por seu lado, a Rússia denunciou no domingo "as tentativas" de minar o diálogo com os Estados Unidos, que descreveu como construtivo.

No final de setembro, Moscovo exercia controlo total ou parcial sobre 19% do território ucraniano, de acordo com uma análise da agência de notícias France-Presse (AFP) a dados fornecidos pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra.

Cerca de 7% - Crimeia e zonas da região industrial de Donbass --- já estavam sob controlo antes do início do ataque russo em fevereiro de 2022.