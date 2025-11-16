Rússia anuncia novos avanços militares no sul da Ucrânia

O ministério da Defesa da Rússia revelou este domingo que as tropas russas conquistaram mais duas localidades na região de Zaporizhia. Nos últimos dias Moscovo já tinha anunciado a conquista de outras duas aldeias.



A Ucrânia também anunciou um ataque militar a uma refinaria russa, na região de Samara.



Kiev diz que foram registadas explosões no local, e também um incêndio, embora ainda não seja possível avaliar a totalidade dos estragos nesta instalação de petróleo que pertence à Rússia.



Moscovo intensificou a conquista de território no leste e sul da Ucrânia, numa fase em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos estão paradas.



Antes da chegada do inverno, as forças de Moscovo registaram avanços nos esforços de conquistar a cidade estratégica de Pokrovsk e também na região sul de Zaporizhia, ao mesmo tempo que são lançados bombardeamentos intensivos contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia.