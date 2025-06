Rússia anuncia ofensiva na região ucraniana de Dnipropetrovsk

A entrada do exército russo na região de Dnipropetrovsk marca um novo revés simbólico para as forças ucranianas, que se debatem na frente de batalha devido à falta de homens e de armas.

Troca de drones entre Kiev e Moscovo



Devido aos ataques contra a capital russa — que, segundo serviços de monitorização de “drones divulgaram nas redes sociais russas, visaram Moscovo a partir de três direções, a sul e a oeste — os aeroportos de Domodedovo, Zhukovski e Vnukovo foram temporariamente forçados a suspender as operações.

A Rússia e a Ucrânia aumentaram os seus ataques nas últimas semanas, enquanto regressaram às negociações de paz pela primeira vez desde os primeiros dias da guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

As autoridades da região sul de Mykolaiv relataram também o impacto de dois mísseis e de vários “drones na localidade de Kostiantinivka, onde deflagrou um incêndio num armazém e foi danificado equipamento agrícola ali guardado, sem que tenham sido reportados feridos.





c/ Agências

“Unidades da 90ª divisão blindada (...) alcançaram a fronteira ocidental da República Popular de Donetsk e continuam a conduzir a ofensiva no território da região de Dnipropetrovsk”, escreveu o exército russo no Telegram, usando o nome que Moscovo utiliza para a região anexada de Donetsk.O chefe do conselho regional de Dnipropetrovsk, Mykola Loukachouk, revelou na rede social Telegram que, “a Rússia “atingiu a localidade de Mejivska, no distrito de Synelnykivskyi, com uma bomba guiada. Uma pessoa morreu”.Para além do aspeto simbólico, este avanço das tropas de Moscovo pode também ter um valor estratégico no terreno, no meio das discussões diplomáticas promovidas por Washington para uma resolução do conflito.Antes da ofensiva russa de fevereiro de 2022, cerca de três milhões de pessoas viviam na região de Dnipropetrovsk, incluindo cerca de um milhão na capital regional, Dnipro, que é regularmente alvo de ataques mortais dee mísseis., o único resultado concreto das conversações diretas realizadas no início da semana, mais de três anos após o lançamento da invasão russa em fevereiro de 2022.Na noite anterior, a Rússia efetuou grandes ataques, matando dez pessoas em território ucraniano. Moscovo tinha prometido uma “retaliação” pela destruição de parte da sua frota de combate aéreo pelas forças ucranianas.O Ministério russo da Defesa informou do abate de 64 “ucranianos sobre sete regiões da Rússia e sobre a península da Crimeia.Pelas 09h00 (hora de Moscovo), a Defesa russa atualizou o número, acrescentando mais três “abatidos nas regiões de Belgorod, Briansk e Tula.O governador de Briansk, Alexandr Bogomaz, referiu que 10 “inimigos foram abatidos sobre a sua região, sem que tenham sido registados feridos ou danos. Já o homólogo de Kaluga, Vladislav Shapshá, informou que foram destruídos sete “e que três casas do distrito de Borovski sofreram “danos ligeiros” em telhados e janelas.ferindo duas pessoas, e sete “foram destruídos na região de Kaluga, avançaram os governadores regionais. As duas zonas fazem fronteira com a região de Moscovo, a sul da capital.O governador da região de Tula, cerca de 200 quilómetros a sul de Moscovo, Dmitri Miliayev, deram conta de um incêndio na fábrica de azoto e amoníaco Azot após ter sido atingida por umucraniano.contra-ataques inimigos. Vários alvos aéreos foram abatidos. Na sequência da queda de um, deflagrou um incêndio na Azot. O fogo foi extinto", afirmou o responsável, numa mensagem publicada na plataforma Telegram.Miliayev acrescentou que duas pessoas ficaram feridas no incidente, embora não estejam em perigo.O governador indicou ainda que o serviço russo de proteção do consumidor (Rospotrebnadzor) e entidades ambientalistas locais estão a monitorizar uma eventual contaminação ambiental provocada pelo incêndio na fábrica química, mas até ao momento não foram detetados níveis de poluição acima do permitido.Na capital ucraniana, no habitual relatório matinal, a Força Aérea local referiu que os aparelhos não tripulados, tanto do tipo Shahed (suicidas), comode réplica, foram lançados a partir das regiões russas de Milerovo, Kursk e Primorsko-Ajtarsk.Foi ainda detetado um míssil antinavio Onyx, lançado a partir da península da Crimeia, anexada pela Rússia, assim como dois mísseis guiados Kh-59/69, provenientes do espaço aéreo da zona ocupada da região ucraniana de Zaporizhia.