Rússia ataca infraestruturas civis em três regiões com 162 drones

A mesma fonte diz ter identificado 88 aparelhos daquele género como sendo do modelo Shaed, de fabrico iraniano, acrescentando que foi abatido um total de 125 drones, enquanto 37 não foram intercetados pelas defesas antiaéreas e causaram impactos em 15 localizações diferentes, sem especificar.

Em Kharviv, morreram quatro pessoas na sequência deste último ataque russo, escreveu o governador ucraniano Oleg Siniegubov, na plataforma eletrónica Telegram, verificando-se ainda 13 feridos, incluindo dois menores de idade.

A Rússia tem atacado a Ucrânia quase diariamente com drones ou mísseis, com as infraestruturas energéticas a serem particularmente visadas, o que aumenta os receios de um inverno muito sofrido pela população local.

Kiev, por sua vez, ataca regularmente depósitos de petróleo, refinarias e outras instalações do lado russo das diversas frentes de batalha.

Responsáveis ucranianos, norte-americanos e europeus reuniram-se no domingo na Suíça para discutir o plano de Paz para a região apresentado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para acabar com a guerra provocada em 24 de fevereiro pelo Kremlin, dirigido por Vladimir Putin.

A versão inicial do documento contou com a oposição de Kiev e dos seus aliados europeus, mas o secretário de Estado norte-americano (MNE), Marco Rubio, disse estar "muito otimista" quanto à possibilidade de acordo "muito rapidamente", referindo "enormes progressos" durante as mais recentes negociações em solo helvético.