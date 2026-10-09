Rússia atinge navio de carga em porto ucraniano do Mar Negro

Ucrânia reforça postos de combustível contra ataques russos

A Rússia tem atingido os postos de abastecimento de combustível nas zonas próximas da linha da frente desde o início da guerra em grande escala, em 2022, mas, nos últimos meses, alargou a sua campanha aérea para visar os postos de abastecimento de combustível em Kiev, Dnipro e Kharkiv.

Na capital ucraniana, e na região circundante, foram implantados cortes de emergência de energia elétrica, na sequência dos ataques russos dos últimos dias.

"Quando é emitido um alerta aéreo amarelo ou vermelho, interrompemos as operações, pedimos aos clientes que saiam e a equipa dirige-se para os abrigos", esclareceu Lesya Zharska.

Kiev e Moscovo prosseguem ataques

Um ataque com drones na região central de Kaluga também fez nove feridos, acrescentou a agência. Também esta sexta-feira, a Yandex, empresa russa de tecnologia e IA, revelou que vários módulos do seu centro de dados na região de Kaluga, foram completamente desativados por um ataque de drone — o segundo em dois dias.

Na Ucrânia, os ataques russos mataram uma pessoa e feriram sete, incluindo uma criança, na cidade de Zaporizhzhia, revelou Ivan Fedorov, autoridade regional de defesa, na aplicação de mensagens Telegram.





c/ agências

O Ministério afirmou que a embarcação estava a ser utilizada para abastecer as forças militares ucranianas.As, num esforço das empresas do setor para reforçar as suas redes à medida que a Rússia ataca as infraestruturas de abastecimento nas principais cidades.Mesmo quando os postos são atingidos, as operações são, por vezes, retomadas em poucos dias, afirmou Lesya Zharska, diretora da rede de postos da Ukrnafta."Vamos proteger as instalações. Vamos recuperar as instalações. Estamos prontos para o inverno", disse Lesya Zharska numa entrevista num posto da Ukrnafta nos arredores de Kiev. Do outro lado da rua, os trabalhadores reconstruíam um posto destruído num ataque recente.. No total, a Rússia destruiu mais de 300 postos nos últimos seis meses, informou o ministro ucraniano da Energia, Denys Shmyhal.Moscovo afirma não atacar deliberadamente as infraestruturas civis da Ucrânia, mas intensificou os ataques a áreas povoadas, à medida que as suas forças enfrentam dificuldades para avançar em território ucraniano.Para mitigar os riscos em centros populacionais como Kiev — onde possui três dezenas das suas 660 unidades —, a Ukrnafta instalou barreiras de proteção contra explosões feitas de cubos de rede metálica (gabiões) cheios de areia. A intenção é instalá-las noutras cidades em breve.A Ukrnafta já equipou unidades de toda a sua rede com geradores a diesel de emergência e contratou importações de combustível suficiente para evitar falhas no abastecimento. “Continuaremos a realizar o nosso trabalho."Um ataque ucraniano matou duas pessoas e feriu quatro, incluindo uma criança, na região russa de Belgorod, na fronteira, informou esta sexta-feira a agência de notícias estatal TASS, citando autoridades locais.Já na região russa de Tver, um ataque com umucraniano provocou um incêndio numa instalação em Redkino.