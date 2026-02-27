Rússia atingiu porto de Odessa com drones

"Na sequência do ataque registam-se danos em infraestruturas, armazéns e fábricas e também em maquinaria industrial", declarou o responsável governamental, acrescentando que um dos incêndios causados pelo bombardeamento afetou contentores de produtos alimentares.

Kuleba acusou a Rússia de ter provocado, desde o início da guerra, há quatro anos, danos em cerca de 700 infraestruturas portuárias ucranianas, além de mais de 150 navios civis.

Segundo Kiev, na noite de quinta-feira e madrugada de hoje, a Rússia lançou um total de 187 drones de longo alcance sobre todo o território da Ucrânia, embora 167 das aeronaves telepilotadas tenham sido neutralizadas pelas defesas antiaéreas inimigas.

Outros 28 drones causaram impactos em 14 localizações distintas não especificadas pela força aérea ucraniana.