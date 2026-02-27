Rússia atingiu porto de Odessa com drones

Rússia atingiu porto de Odessa com drones

As forças armadas da Federação Russa atingiram com drones as infraestruturas portuárias de Odessa, no sul da Ucrânia, junto a mar Negro e rio Danúbio, informou hoje o ministro do Desenvolvimento ucraniano, Oleksí Kuleba.

Lusa /
Administração Militar de Odessa via Reuters

VER MAIS

"Na sequência do ataque registam-se danos em infraestruturas, armazéns e fábricas e também em maquinaria industrial", declarou o responsável governamental, acrescentando que um dos incêndios causados pelo bombardeamento afetou contentores de produtos alimentares.

Kuleba acusou a Rússia de ter provocado, desde o início da guerra, há quatro anos, danos em cerca de 700 infraestruturas portuárias ucranianas, além de mais de 150 navios civis.

Segundo Kiev, na noite de quinta-feira e madrugada de hoje, a Rússia lançou um total de 187 drones de longo alcance sobre todo o território da Ucrânia, embora 167 das aeronaves telepilotadas tenham sido neutralizadas pelas defesas antiaéreas inimigas.

Outros 28 drones causaram impactos em 14 localizações distintas não especificadas pela força aérea ucraniana.

Tópicos
PUB
PUB