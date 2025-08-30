Rússia bombardeou várias regiões ucranianas durante a madrugada
A Rússia voltou a bombardear, de forma intensa, várias regiões da Ucrânia, este sábado de manhã. Ataques que resultaram na morte de uma pessoa, em Zaporizhzhia. Há ainda duas dezenas de feridos, de acordo com as autoridades locais.
A Administração Militar Regional da Ucrânia revela que a Rússia atacou a cidade com morteiros e foguetes, destruindo uma casa e deixando outros edifícios danificados.
"Os ataques russos destruíram casas e danificaram muitas instalações, incluindo cafés, postos de gasolina e empresas industriais", afirmou O chefe da administração militar, Ivan Fedorov, na plataforma Telegram, indicando que dezenas de edifícios e casas ficaram sem eletricidade e gás.
Mais a norte, o Governador da Região de Dnipropetrovsk também denunciou ataques russos com mísseis e drones, sem vítimas a registar.
"As infraestruturas foram danificadas [nas cidades de] Dnipro e Pavlograd, provocando incêndios", indicou o governador da região, Serguiï Lyssak, no Telegram.
Já na terça-feira, a Ucrânia tinha reconhecido que soldados russos entraram na região de Dnipropetrovsk, onde Moscovo já reivindicava avanços desde julho.
Mais longe da frente de batalha, a região de Volyn, na fronteira com a Polónia, sofreu "um ataque maciço de drones inimigos", de acordo com o responsável pela administração militar local, Ivan Rudnytski. Até ao momento, não há registo de vítimas. E na região de Kiev, a companhia ferroviária referiu atrasos causados por danos provocados por bombardeamentos.
C/agências
Ataques que acontecem num momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito que assola o país há três anos e meio estão a ficar paralisados, duas semanas após a cimeira entre os líderes russo e norte-americano no Alasca.
