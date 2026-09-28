Rússia confirma ataques a "infraestrutura crítica" em várias regiões ucranianas

No porto de Izmail, foi também danificado o estaleiro Dunaysudoservis, que, de acordo com Moscovo, realizava reparações de navios-patrulha da marinha ucraniana.





C/agências

Na última noite, o exército ucraniano detetou 165 drones russos Shahed e drones Gerbera., indicou o Ministério ucraniano da Defesa.Volodymyr Zelensky anunciou já esta manhã que duas pessoas, incluindo um cidadão estrangeiro, foram mortas na região de Kiev após ataques russos. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou ainda o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia., escreveu nas redes sociais.Segundo o presidente da Ucrânia, as forças russas atacaram “edifícios residenciais nas regiões de Sumy, Rivne, Kharkiv e Odesa”, além de “infraestruturas críticas nas regiões de Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia”.Segundo autoridades russas,O Ministério da Defesa da Rússia disse ainda que foramEm Kharkiv, um bombardeamento russo a um prédio residencial no distrito de Saltivsky fez 28 feridos, incluindo nove crianças de 3 a 15 anos., denunciou o presidente ucraniano.O Ministério da Defesa russo indicou que