Rússia decide fechar Instituto Goethe no país após encerramento da Casa Russa em Bona

"Os alemães têm aqui filiais do Instituto Goethe. Em Moscovo, São Petersburgo e Ekaterimburgo. Naturalmente, serão encerradas depois de terem expulsado o nosso centro cultural", afirmou Sergei Lavrov durante uma intervenção no Fórum Económico Oriental, realizado em Vladivostok.

O chefe da diplomacia russa salientou que, se não tomassem esta decisão, os russos não se estariam a respeitar a si próprios.

"Eles deram conscientemente este passo (...) que significa o fim da sua presença cultural na Rússia, que se mantinha apesar de todas as peripécias ucranianas nas nossas relações com o Ocidente", afirmou.

No dia 04 de agosto, foi encontrado no aeroporto de Leipzig um drone equipado com uma carga explosiva e houve uma suposta colisão de um segundo veículo aéreo não tripulado com um avião de carga da empresa DHL. Dez dias depois, foi encontrado um terceiro desses aparelhos, bem como explosivos.

Na segunda-feira, o Governo alemão atribuiu a responsabilidade por este "ataque híbrido" à Rússia e anunciou o encerramento do consulado russo em Bona a partir do próximo dia 18 de setembro, além de, entre outras medidas, o cancelamento do contrato que permite a atividade do centro cultural Casa Russa em Berlim e a convocação, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, do embaixador do país em Berlim.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Berlim não tem provas de que a Rússia represente uma ameaça para a Alemanha e associou as acusações do país à difícil situação política interna.