Rússia derruba 33 `drones` ucranianos horas antes de mais negociações

De acordo com o relatório militar do Ministério da Defesa, a maioria dos ataques aéreos concentrou-se nas regiões de Tula e Rostov, onde foram abatidas 12 e 11 aeronaves não tripuladas, respetivamente.

Os restantes `drones` foram destruídos nas regiões de Nizhny Novgorod (6), Bryansk (2), Kursk (1) e Kaluga (1).

As autoridades russas impuseram restrições temporárias às operações nos aeroportos de Nizhny Novgorod e Kaluga, capitais das regiões com o mesmo nome, para garantir a segurança dos voos.

O ataque aéreo ocorreu horas antes da terceira ronda de negociações russo-ucranianas em Istambul, anunciada pela presidência turca.

O Kremlin afastou a possibilidade de "avanços milagrosos" na nova ronda de negociações.

"É claro que não há razão para esperar qualquer tipo de avanço milagroso. Dada a situação atual, isso dificilmente será possível", disse na terça-feira Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa.

Ao mesmo tempo, não confirmou oficialmente a participação russa e manifestou confiança de que a terceira jornada seria realizada "esta semana".

Anunciou que a agenda das negociações seria "muito complexa", pois exigiria a análise dos memorandos de paz de cada parte, cujos pontos principais diferem drasticamente.

Por isso, Peskov considerou que o acordo para as trocas de prisioneiros de guerra e de cadáveres alcançado nas duas primeiras rondas já pode ser considerado um resultado "frutífero".

De acordo com a presidência turca, a reunião terá lugar no Palácio Otomano Çiragan, em Besiktas, onde decorreu a última ronda de negociações, no dia 02 de junho.