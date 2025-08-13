Rússia desvaloriza contactos europeus com Trump como insignificantes

"Consideramos que as consultas solicitadas pelos europeus são uma ação política e praticamente insignificantes", disse o vice-diretor da informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Alexei Fadeyev, citado pela agência de notícia France-Presse (AFP).

Os contactos previstos para hoje foram propostos pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, e contarão com a participação do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está em Berlim também para um encontro bilateral com o chefe do Governo da Alemanha.

Não está prevista a participação de Zelensky na cimeira Putin-Trump, que se realizará na sexta-feira no Alasca, nos Estados Unidos.

A União Europeia (UE) também participará nos contactos de hoje com Trump através da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Alexei Fadeyev acusou a UE de sabotar os esforços da Rússia e dos Estados Unidos para resolver a crise na Ucrânia, invadida por tropas russas em fevereiro de 2022.

"Verbalmente, os europeus apoiam os esforços diplomáticos de Washington e Moscovo para resolver a crise ucraniana, mas na realidade a União Europeia está a sabotá-los", afirmou, sem precisar.

Segundo Fadeyev, a reunião do Alasca "deverá permitir que os líderes se concentrem na resolução de todos os problemas acumulados, começando pela crise ucraniana e terminando nos obstáculos que impedem o normal funcionamento do diálogo bilateral".

Quanto a uma possível "troca de territórios" com a Ucrânia no âmbito das negociações de paz, Fadeyev afirmou que "a estrutura territorial da Federação Russa está consagrada na Constituição", numa clara recusa de Moscovo em discutir a questão.

"Por isso, os objetivos da delegação russa nas negociações no Alasca serão ditados exclusivamente pelos interesses nacionais", afirmou, também citado pela agência espanhola EFE.

Fadeyev anunciou ainda que o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, vai participar no encontro entre Putin e Trump no Alasca.

"Sim, posso confirmar a participação de Lavrov neste evento, que está previsto realizar-se no Alasca na próxima sexta-feira", afirmou, remetendo a agenda da cimeira para a Presidência russa, segundo a agência noticiosa estatal TASS.