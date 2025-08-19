Rússia devolveu restos mortais de mil soldados ucranianos

A operação foi anunciada pelo departamento ucraniano responsável pelos prisioneiros de guerra, afirmando que - no quadro das medidas de repatriamento - os corpos de mil pessoas foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia.

Moscovo indicou à Ucrânia que se tratam dos restos mortais de soldados ucranianos.

As trocas de prisioneiros e de restos mortais de combatentes representam um dos poucos resultados concretos dos contactos entre a Rússia e a Ucrânia.

O anúncio de Kiev ocorreu um dia depois do encontro em Washington entre o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Em 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia e em 2022 lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano.