Rússia diz que impediu novo ataque de drones em Bryansk e Kursk

"O regime de Kiev tentou novamente lançar ataques terroristas (...) contra a Federação Russa", lê-se numa mensagem publicada na plataforma de mensagens Telegram, na qual se indica que "a defesa aérea detetou e destruiu dois drones sobre os territórios de Bryansk e Kursk".

O ataque segue-se a um ataque semelhante no sábado, também sobre Bryansk, de acordo com o Ministério da Defesa. No entanto, de acordo com o governador da região, Alexander Bogomaz, este ataque não causou quaisquer feridos ou danos.

Nas últimas semanas, tem havido um aumento dos ataques de drones na Crimeia, nas regiões fronteiriças entre a Rússia e a Ucrânia e até na capital Moscovo.

Na sexta-feira, a Rússia informou que os sistemas de defesa aérea tinham conseguido neutralizar quase meia centena de drones que visaram a Crimeia durante a noite.

Estes acontecimentos ocorreram depois de um grupo da marinha e dos serviços secretos ucranianos ter aterrado numa zona costeira entre as aldeias de Olenivka e Mayak, no extremo oeste da península, para levar a cabo uma "operação especial", durante a qual, segundo Kiev, chegaram a exibir a bandeira ucraniana, coincidindo com as celebrações do Dia da Independência.