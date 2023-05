Rússia diz ter neutralizado "operações de sabotagem" em Belgorod

Vinte e quatro horas depois dos ataques que obrigaram à evacuação de pelo menos duas localidades na região de Belgorod – Grayvoron e Borissovka –,Moscovo registou a morte de 70 dos atacantes insistindo tratar-se de combatentes ucranianos, apesar de Kiev negar qualquer envolvimento nestas ações militares em território russo., declarou a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, à televisão do país.Dando suporte à tese oficial de Kiev, dois grupos paramilitares de cidadãos russos anti-Putin estão a ser apontados como responsáveis pelos ataques:Entretanto, os serviços secretos britânicos falam de três pontos de confrontos em Belgorod que terão sido motivados por “contestação interna”.Oficialmente, o Ministério russo da Defesa fala na invasão do seu território por parte de uma “unidade da formação nacionalista ucraniana” responsável por intensos bombardeamentos no posto de controlo de Kozinka e no distrito de Gravoronsky.Em comunicado publicado esta tarde no Telegram, o Ministério garante queEntretanto, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, deixou o registo de uma morte e vários feridos durante a operação de evacuação levada ontem a cabo pelas autoridades russas na região.Vyacheslav Gladkov apelou ainda aos habitantes que foram obrigados a deixar as suas casas para não pensarem para já no regresso, uma vez que as forças russas estão ainda envolvidas no que chamam de “operação de limpeza”. Desde ontem que Moscovo mobilizou as suas forças para a região, tendo sido repelidos durante a noite ataques de drones dirigidos a vários edifícios, sendo um desses alvos a sede russa do FSB, de acordo com a inglesa BBC.“Os drones foram abatidos pelo sistema de defesa aérea da região de Belgorod. Segundo os dados disponíveis, não há vítimas”, escrevia esta manhã o governador na plataforma Telegram.



Os ataques com drones atingiram também vários edifícios de habitação na cidade de Grayvoron e na vila de Borissovka.





“Não se registou a mortes de civis nas últimas horas. Todas as ações necessárias por parte das autoridades estão a ser realizadas. Aguardamos a conclusão da operação antiterrorista”, acrescentou Vyacheslav Gladkov.