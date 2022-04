Rússia duplicou receitas de combustíveis fósseis desde o início da guerra na Ucrânia

é o valor recebido pela Rússia durante os dois meses de guerra na Ucrânia, segundo uma análise ao transporte de cargas aéreas pelo Centro de Investigação de Energia e Ar Limpo (CREA, na sigla original).Só a União Europeia importou combustíveis no valor de 44 mil milhões de euros neste período, contrastando com os 140 mil milhões na totalidade do ano passado, ou seja, 12 mil milhões por mês. Significa isto quede euros.Estes números revelam que Moscovo continua a beneficiar do seu controlo sobre o fornecimento de energia à Europa, apesar de múltiplos governos terem anunciado a intenção de impedir que o presidente russo, Vladimir Putin, usasse o petróleo e o gás como armas económicas.Embora as exportações da Rússia tenham caído devido às sanções impostas na sequência da guerra,, o que explica o exorbitante aumento das receitas russas.As exportações de petróleo russo para portos estrangeiros, por exemplo, caíram 30 por cento nas três primeiras semanas de abril, em comparação com os números de janeiro e fevereiro, antes da invasão da Ucrânia, segundo dados do CREA. Ainda assim, os lucros foram superiores em termos homólogos.

“Petróleo sujo de sangue”

O que acontece neste momento é; e, enquanto as nações europeias continuarem dependentes da energia russa, a própria Rússia sai a lucrar com esse aumento, mesmo que as exportações sejam menores.“As exportações de combustíveis fósseis são um fator-chave para o regime de Putin e para muitos outros Estados desonestos”, considerou aoLauri Myllyvirta, responsável do Centro de Investigação de Energia e Ar Limpo.“As importações contínuas de energia são a grande lacuna nas sanções impostas à Rússia.levadas a cabo pelos militares russos”, elucidou.“As empresas que facilitam este comércio mortal demonstram que nada as faz parar de continuarem a lucrar com o petróleo sujo de sangue da Rússia”, concordou Louis Wilson, membro da organização de Direitos Humanos Global Witness.

Alemanha é o principal importador

Nos dois meses de guerra, a Alemanha foi o principal país importador, apesar de o Governo ter prometido que a redução da dependência da Rússia seria a prioridade número um.desde 24 de fevereiro.Seguem-se a Itália e os Países Baixos, que importaram, respetivamente, 6,8 e 5,6 mil milhões de euros.De acordo com os dados do CREA, algumas dassão a BP, Shell e ExxonMobil.Ao, um porta-voz da Shell garantiu que a empresa tomou ações decisivas em resposta à invasão russa da Ucrânia. “Anunciámos a nossa intenção de romper os negócios com a Gazprom [maior exportadora de gás da Rússia] e outras entidades”, argumentou a empresa.Já a Exxon disse “apoiar os esforços internacionais coordenados para trazer o ataque das Rússia a um fim e cumprir com todas as sanções”.nem “iremos investir em novos desenvolvimentos na Rússia”, assegurou a empresa.