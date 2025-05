Rússia e Ucrânia em troca de ataques após Trump apontar "muito ódio" entre as partes

De acordo com as unidades de Defesa Aérea da Ucrânia, foram abatidos 42 dos 116 drones lançados pela Rússia num ataque noturno que atingiu as regiões de Sumy e Donetsk. Outros 21 drones russos não foram intercetados pelas defesas ucranianas, não tendo atingido alvos civis ou infraestrutura militar. E não há detalhes sobre os restantes 53.



Kiev adiantou ainda que as forças russas atacaram também a Ucrânia com dois mísseis balísticos que não foram abatidos. Do lado russo, também as autoridades relataram ter destruído quatro drones ucranianos que teriam como destino Moscovo, informou o prefeito da capital russa esta segunda-feira de manhã. De acordo com dados preliminares citados pela Reuters, não houve feridos ou danos causados pela queda de destroços.





No total terão sido destruídos 26 drones ucranianos que visavam território russo durante a noite, informou o Ministério da Defesa da Rússia.



Além dos drones abatidos na aproximação a Moscovo, 17 drones foram destruídos sobre a região de Bryansk e cinco sobre a região de Kaluga, acrescentou o Ministério numa publicação no Telegram.



O presidente russo declarou, na semana passada, um cessar-fogo de três dias, de 8 a 10 de maio, para marcar o 80.º aniversário da vitória da União Soviética e os aliados na II Guerra Mundial. Uma medida aparentemente destinada a sinalizar que a Rússia ainda está interessada na paz.



Em resposta, o presidente ucraniano reiterou os apelos por uma interrupção mais longa da guerra.



Já no domingo, o presidente norte-americano disse ter debatido o conflito no leste da Europa e, em declarações na Casa Branca, admitiu que foram discussões “muito boas”. Donald Trump afirmou, contudo, que Washington está perto de abandonar os esforços de paz para a Ucrânia uma vez que um dos lados insiste na via do confronto, e sobretudo porque se odeiam.



“Acredito que estamos mais próximos de um dos lados, mas não tão próximos do outro”, afirmou.



Trump não detalhou qual dos lados insiste na guerra, mas numa entrevista recente Vladimir Putin afirmou que a Rússia tem força militar suficiente para atingir os objetivos, e espera não ser preciso usar armas nucleares. Já Volodymyr Zelensky reiterou a proposta de um cessar-fogo prolongado se o Kremlin fizer o mesmo.



"Há muito ódio entre eles”, declarou ainda.