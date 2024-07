Rússia inicia a terceira fase de exercícios com forças nucleares táticas

Nesta fase, as tropas com armas nucleares táticas das regiões militares do sul e do centro vão realizar treinos, entre outros, "com munições especiais de treino para os sistemas de mísseis táticos Iskander-M", referiu o comunicado.

Participantes nos exercícios carregarão também as munições nos mísseis e os veículos que os transportam avançarão secretamente em direção às posições onde vão preparar o lançamento simulado eletronicamente.

"A fase atual do exercício visa manter o nível de preparação do pessoal e do equipamento das unidades para a utilização em combate das armas nucleares não estratégicas da Rússia", sublinhou o Ministério da Defesa.

No início de maio, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou exercícios com armas nucleares táticas, iniciados no dia 26 desse mesmo mês, em resposta às "ameaças do ocidente", segundo o comando militar russo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, relacionou a medida com as declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, e de outros altos funcionários britânicos sobre a guerra na Ucrânia, que teve início com a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

No ano passado, a Rússia revogou a ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (CTBT), embora mantenha a moratória em vigor enquanto os Estados Unidos não realizarem ensaios deste tipo.