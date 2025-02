Rússia lança mais de uma centena de `drones` contra território ucraniano

Do número total de `drones` lançados, 57 foram abatidos nas regiões ucranianas de Kharkiv e Sumy (nordeste), Kiev e Chernihiv (norte), Poltava, Cherkasy, Zhytomyr e Kirovograd (centro) e Khmelnitsky (oeste). Outros 42 `drones` réplica caíram sem causar danos.

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, os `drones` russos causaram danos materiais nas regiões de Kiev, Kirovograd, Kharkiv e Donetsk.

As autoridades ucranianas anunciaram também um novo ataque noturno contra uma infraestrutura energética localizada dentro da Federação Russa, especificamente o depósito de combustível Albashneft na região de Krasnodar Krai, no sudoeste da Rússia.

"O depósito de petróleo atacado pertence a uma empresa de refinação com capacidade para processar até 320.000 toneladas de petróleo por ano", escreveu Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, no seu canal de Telegram.

A Ucrânia ataca as infraestruturas energéticas na Federação Russa várias vezes por semana, com o objetivo de privar as tropas do Kremlin do combustível necessário para realizar as suas operações em território ucraniano.