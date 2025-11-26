Rússia reclamou abate de 33 drones ucranianos durante a noite

De acordo com o relatório militar russo, o maior número de abates ocorreu na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, onde 13 aeronaves não tripuladas (drones) foram intercetadas e destruídas.

Os restantes drones foram abatidos nas regiões de Voronezh (dez), Lipetsk (quatro) e Bryansk, bem como sobre as águas do Mar Negro (cinco), ao largo da Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Devido aos ataques aéreos, as autoridades suspenderam temporariamente as operações nos aeroportos das cidades de Tambov, Kaluga, Gelenzhik e Cheboksary.

O principal alvo dos ataques de drones ucranianos contra território russo, segundo as autoridades de Kiev, foram infraestruturas de produção e abastecimento de energia.

Por outro lado, as defesas aéreas ucranianas neutralizaram 72 dos 90 drones lançados pela Rússia desde a tarde de terça-feira contra território sob controlo de Kiev, disse hoje a Força Aérea Ucraniana.

Do total de drones lançados, mais de 50 eram drones Shahed, uma tecnologia que a Rússia adquiriu ao Irão no início da guerra e que agora produz internamente.

A neutralização dos drones russos ocorreram sobre diversas regiões do norte, sul e leste da Ucrânia.