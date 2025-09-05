Rússia reivindica tomada de localidade perto de bastião ucraniano

"Como resultado das ações decididas das unidades do agrupamento militar Sul, foram libertadas as localidades de Fedorovka e Markovo na República Popular de Donetsk", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela agência de notícias EFE.

A tomada de Fedorovka, a cerca de 30 quilómetros de Sloviansk e Kramatorsk, já tinha sido anunciada na terça-feira, o que mostra que as forças russas avançam na direção dos bastiões ucranianos no leste da Ucrânia.

A parte russa afirmou em 22 de agosto ter ocupado três localidades na mesma região ucraniana, Volodmirivka, Rusin Yar e Katerinivka.

Desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia declarou a anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Moscovo já tinha anexado a Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, reafirmou que o reconhecimento internacional das regiões anexadas é uma das condições para um acordo de paz com a Ucrânia.

"Para que a paz seja duradoura, as novas realidades territoriais que surgiram (...) devem ser reconhecidas e formalizadas de acordo com o direito internacional", afirmou Lavrov.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige que o exército russo se retire totalmente da Ucrânia, que ocupa em cerca de 20%.