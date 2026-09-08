Rússia retoma ataques sobre Kiev após três dias de suspensão

"A defesa aérea está ativada em Kiev", indicou a administração militar da capital ao final da noite segunda-feira. Os serviços de emergência relataram que edifícios foram atingidos nos distritos de Boryspil e Fastiv, nos subúrbios.

A agência estatal russa Tass confirmou igualmente que "a moratória de três dias sobre os ataques contra Kiev, instituída por ocasião da visita dos negociadores norte-americanos à Ucrânia, chegou ao fim".

A Ucrânia também tinha suspendido os ataques contra a região de Moscovo.

Steve Witkoff, que realizou este fim de semana visitas às duas capitais, na primeira deslocação à Ucrânia desde o início da guerra, considerou na segunda-feira que esta ronda de visitas permitiu "progressos substanciais" com vista à organização de negociações tripartidas para pôr fim ao conflito desencadeado pela Rússia em fevereiro de 2022.