Russos detidos na Polónia com propaganda do grupo Wagner

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.



Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023

As detenções dos dois cidadãos russos foram anunciadas na plataforma X, ex-Twitter., lê-se na conta do ministro polaco do Interior.De acordo com as secretas polacas, citadas pela agência France Presse,

O material de propaganda remetia para “sites de recrutamento” do grupo Wagner, indica a agência polaca de contra-espionagem.



, detalha a Agência de Segurança Interna da Polónia.. Deveriam ter saído do país no passado sábado.Na semana passada, a comunicação social polaca noticiou a presença, em Cracóvia e na capital, Varsóvia, de autocolantes com o logótipo do grupo Wagner, códigos QR a apontar para um portal do grupo de combatentes mercenários e uma inscrição em inglês:O jornal polacoadiantou que estes autocolantes foram denunciados à polícia por habitantes das duas maiores cidades do país.

O Governo polaco prevê destacar até dez mil soldados para a fronteira oriental com a Bielorrússia, com um declarado objetivo de “dissuasão”.

Lituânia e Polónia têm advertido com regularidade os aliados da NATO para a possibilidade de combatentes do grupo Wagner fazerem passar-se por candidatos a asilo, procurando assim alcançar território da União Europeia.O Ministério da Defesa do Reino Unido aventou no domingo que. Londres refere que diferentes interesses deste oligarca têm sido aparentemente visados pelo Kremlin desde o motim de junho, quando os mercenários abandonaram as suas posições na Ucrânia e avançaram por território russo.“Se o Estado russo já não paga à Wagner, os segundos financiadores mais plausíveis são as autoridades bielorrussas”, admitiu o Ministério britânico da Defesa, para acrescentar que o grupo parece estar a reduzir a sua dimensão, numa tentativa de poupar em salários.

c/ agências