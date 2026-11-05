Seguro e Zelensky falaram em Madrid sobre possibilidade de produção conjunta de armamento

"Discutimos com o Presidente [português] a forma como Portugal pode apoiar o nosso sistema energético e ajudar a proteger vidas na Ucrânia. Falámos também sobre as nossas oportunidades de produção conjunta de armamento. Esperamos sinceramente que haja novos passos no sentido deste apoio", disse Zelensky, num publicação na rede social X.

A Presidência da República de Portugal confirmou também o encontro entre Seguro e Zelensky, em Madrid, à margem da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, que termina hoje na capital espanhola.

"O Presidente da República, António José Seguro, reuniu-se com o Presidente da Ucrânia, a pedido deste", disse a Presidência portuguesa.

Segundo a mesma nota, no encontro, a que não assistiram jornalistas, "Volodymyr Zelenskyy agradeceu o consistente apoio de Portugal à Ucrânia desde o início da guerra e pediu a continuidade desse apoio, tanto a nível político como militar e financeiro".

"O Presidente da República assegurou ao seu homólogo do continuado apoio de Portugal e manifestou expectativa de que as conversações de paz que em breve retomarão possam resultar no fim da guerra [com a Rússia] tendo por base uma solução justa que garanta uma paz durável e que esteja em linha com o direito internacional e respeite a soberania e integridade territorial da Ucrânia", acrescentou a Presidência, na mesma nota.