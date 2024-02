Sérvia recebe novo armamento proveniente da Rússia

O Presidente Aleksandar Vucic apresentou hoje um sistema russo de bloqueio eletrónico `anti-drone` designado "Repellent" (Repelente), revelou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Vucic exprimia-se na véspera do dia nacional da Sérvia, que se celebra na quinta-feira.

"Este é o Repellent. Não é tão forte como o Krasukha, mas é excelente", disse Vucic, numa referência ao sistema terrestre russo de guerra eletrónica.

A entrega foi efetuada há alguns meses, mesmo que o espaço aéreo do país balcânico esteja quase totalmente cercado por Estados-membros da NATO que concordaram aplicar as sanções ocidentais contra a Rússia.

A Sérvia é o único país europeu que recusou aplicar as sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, e o único que continua a promover acordos de cooperação com Moscovo.

Bruxelas já avisou Belgrado que o processo de adesão à UE também depende da aplicação das sanções.

A Rússia é fornecedora da maioria dos mais recentes equipamentos militares da Sérvia. Outros têm origem na China, e em algumas empresas europeias de armamento.

Vucic considera que uma das principais ameaças à Sérvia provém do Kosovo, a antiga província do sul que autoproclamou a independência em 2008 após uma intervenção militar da NATO em 1999 justificada pela repressão aos separatistas armados albaneses.

"Caso se tente uma nova agressão contra a Sérvia como aconteceu em 1999, não será possível efetuá-la tecnicamente da mesma forma", disse Vucic. "Terão de atacar do exterior, à distância, desde o Adriático ou do mar Mediterrâneo, com mísseis de cruzeiro".