Suécia investiga novo caso de cabo danificado no Mar Báltico

. Encontra-se na zona económica sueca e estamos a ajudar na investigação do local do crime”, revelou a porta-voz da guarda costeira, Karin Cars.



Uma série de cabos submarinos e gasodutos foi danificada em ataques suspeitos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o que levou a NATO a lançar uma missão de monitorização no Mar Báltico no mês passado.

declarou o operador finlandês Cinia em comunicado.A perturbação “não afeta o funcionamento das ligações e o tráfego de dados pode ser transmitido normalmente”, acrescenta o documento.Mathias Rutegård, porta-voz da polícia, avançou à AFP que, que ocorreu a leste da ilha sueca de Gotland.“Abrimos uma investigação preliminar sobre a suspeita de rutura de um cabo no Mar Báltico, na zona económica sueca”, disse. Nesta fase, “não há suspeitos”, escreveu a polícia na internet.“Levamos muito a sério todas as informações sobre possíveis danos nas infraestruturas do Mar Báltico. Como já disse, devem ser vistas no contexto da grave situação de segurança atual”, escreveu o primeiro-ministro Ulf Kristersson no X.

Nos últimos meses, registaram-se vários incidentes de danos nas infraestruturas de energia e comunicações no Mar Báltico, na sequência da adesão de dois países vizinhos, a Finlândia e a Suécia, à NATO.

A NATO e nove países que fazem fronteira com o Mar Báltico concordaram há algumas semanas, em Helsínquia, em lançar uma nova missão, denominada "Baltic Sentry", para proteger as infraestruturas submarinas críticas da área com navios, aeronaves,navais e outros meios.No início deste mês, os procuradores suecos descartaram a sabotagem nos danos sofridos dias antes num cabo submarino entre a Suécia e a Letónia no Mar Báltico e suspenderam uma ordem de apreensão de um navio que tinha sido mantido como suspeito.

Bruxelas reforça segurança

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia apresentou um plano para reforçar a segurança dos cabos submarinos da Europa através da aplicação de sanções e medidas diplomáticas e da monitorização do Báltico e do Mediterrâneo, após tentativas de perturbação russa.Anunciada em Helsínquia pela vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, a comunicação para reforçar a segurança e a resiliência dos cabos submarinos foi concebida para apoiar todos os Estados-membros, incluindo os da região do Mar Báltico, que registaram um aumento significativo dos incidentes”, indica a instituição em comunicado.Em concreto,Estas ações complementam as atividades em curso da Organização do Tratado do Atlântico Norte e apoiam os esforços nacionais e regionais, reafirmando o empenho de Bruxelas em proteger as infraestruturas submarinas críticas essenciais para as comunicações mundiais e a segurança energética.

Os cabos de comunicação ligam vários Estados-membros, as ilhas ao continente europeu e a UE ao resto do mundo, transportando 99 por cento do tráfego intercontinental de Internet.

Aviões, navios eestão agora a ser utilizados de forma mais massiva e regular no Mar Báltico, no âmbito de uma nova operação denominada “Baltic Sentinel”.De acordo com o Comité Internacional de Proteção de Cabos (CIPC), a principal organização do sector, há uma média de 150 a 200 avarias por ano em todo o mundo.O secretário-geral adjunto da União Internacional das Telecomunicações (UIT) da ONU, Tomas Lamanauskas, afirmou numa entrevista à AFP, no início desta semana, que 80 por cento dos danos são “atribuídos à pesca e à ancoragem”, citando as redes de pesca que raspam o fundo e os navios que arrastam acidentalmente as suas âncoras.

Há também riscos naturais, abrasão e falhas de equipamento.





c/ agências