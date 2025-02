Três anos de guerra. Morte é uma realidade na vida das crianças ucranianas

Um relatório da UNICEF, divulgado esta sexta-feira, revela que “”.

O terceiro ano de guerra na Ucrânia foi ainda mais mortífero para as crianças do que o ano anterior.



No entanto, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças estima que o número real seja mais elevado, “uma vez que estes dados contabilizam apenas as vítimas infantis confirmadas pela ONU”.”, acrescenta o documento.“As experiências vividas durante os primeiros três anos de vida impactam profundamente a saúde e a aprendizagem das crianças ao longo da vida. Na Ucrânia, as crianças de três anos só conhecem a guerra. Os pais dizem sentir-se física e emocionalmente exaustos, o que afeta a vida familiar”, alerta a UNICEF.Além disso, os serviços essenciais para as crianças e para os seus pais também foram afetados pela guerra. A adolescência é também uma altura particularmente difícil para as crianças na Ucrânia.

Isolamento agrava saúde mental

O relatório revela ainda que “quase um terço dos adolescentes declarou sentir-se tão triste ou sem esperança que deixou de fazer as suas atividades habituais. Estes sentimentos revelaram-se mais comuns entre as raparigas”.Muitas crianças passam constantemente horas abrigadas em caves, perdendo oportunidades de socializar e aprender. Cerca de 40 por cento das crianças estudam apenas remotamente, ou têm aulas presenciais e à distância.Segundo a UNICEF, “”.O Fundo das Nações Unidas para as Crianças está a trabalhar com parceiros ucranianos “para prestar apoio essencial destinado a salvar vidas, nomeadamente prestando acesso a cuidados de saúde, água potável, assistência monetária, educação e serviços de proteção infantil para as crianças nas zonas da linha da frente”.Nesse sentido, “tem reparado e reabilitado redes de água e saneamento, e assegurado que as famílias com crianças têm acesso a combustível e vestuário para mantê-las quentes durante os invernos rigorosos”.Ao mesmo tempo, a UNICEF em conjunto com o Governo de Volodymyr Zelensky para “apoiar a recuperação e o desenvolvimento do país a longo prazo, promovendo a coesão social, através do reforço dos sistemas que servem as crianças e as suas famílias, e garantindo sistemas de proteção social e infantil, de saúde e de educação, bem como cuidados e oportunidades às crianças em tempo útil e com qualidade”.

Mais de 6,8 milhões de refugiados

Atualmente, existem 6,86 milhões de refugiados ucranianos registados em todo o mundo, dos quais quase um milhão reside na Polónia.Para as crianças refugiadas, o acesso à escola continua a ser um desafio, com metade das crianças em idade escolar nos países de acolhimento de refugiados a não estarem inscritas nos sistemas educativos nacionais, o que afeta a sua oportunidade de aprender e interagir com os seus pares, bem como de desenvolver competências essenciais que serão fundamentais para a recuperação da Ucrânia após a guerra.

Violência causa medo e sofrimento

”, afirmou a Diretora Executiva da UNICEF, Catherine Russell.“Este nível de violência causa imenso medo e sofrimento, e perturba todos os aspetos da vida de uma criança”, acrescentou.Para Catherine Russell, “as crianças devem ser sempre protegidas dos impactos da guerra, de acordo com o direito internacional humanitário e a legislação internacional de direitos humanos”.“Mais do que qualquer outra coisa, as crianças na Ucrânia precisam de paz sustentada e da oportunidade de concretizar todo o seu potencial”, concluiu.