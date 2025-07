Três brigadas russas eliminadas em Sumy por forças de elite de Kiev

A batalha, que durou duas semanas, terminou com as unidades de fuzileiros motorizados e fuzileiros navais de elite de Moscovo cercadas e bombardeadas durante dias por `drones`, obuses e artilharia de foguetes ucranianos, segundo o Kyiv Post, que cita notícias e relatos de combate de fontes pró-Kremlin e pró-Kiev.

Com base nas referidas fontes, o jornal ucraniano estima que cerca de 700 soldados russos foram eliminados, juntamente com material de guerra, na região fronteiriça.

Relatos de uma vitória ucraniana significativa perto da aldeia de Kindrativka, a cerca de quatro quilómetros (2,5 milhas) da região ocidental de Kursk, na Rússia, surgiram pela primeira vez nos meios de comunicação ucranianos na sexta-feira.

A confirmação oficial chegou no domingo, e o 225º regimento ucraniano publicou na segunda-feira um vídeo que mostra a sua infantaria a caminhar alegadamente dentro da aldeia de Kindrativka e soldados russos mortos.

Segundo algumas fontes, as forças de Kiev também capturaram a aldeia adjacente de Andriivka, a cerca de três quilómetros a leste, mas ainda há relatos de combates intensos em curso na zona.

Os `bloggers` de ambos os lados apontaram os 30º e 40º Regimentos de Fuzileiros Motorizados da Rússia, juntamente com a 155ª Brigada de Infantaria Naval de elite, como as unidades derrotadas.

Uma única brigada ou regimento russo em pleno efectivo conta - no papel - com cerca de 2.000 homens.

Os bloggers militares ucranianos estimam entre 700 e 1.000 o número de soldados russos mortos, feridos ou feitos prisioneiros.

Fontes de ambos os lados disseram que as unidades que estavam presas em Kindrativka foram eliminadas.

A confirmar-se, a vitória representa o maior sucesso terrestre das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) desde junho de 2024, quando avançaram dezenas de quilómetros na região russa de Kursk contra uma oposição inicialmente fraca e, por vezes, em pânico.

Os bloggers russos identificaram a 158ª Brigada Motorizada, a 17ª Brigada Mecanizada Pesada e a 78ª Brigada de Assalto da Ucrânia em apoio dos ataques da mais recente ofensiva do 225º Regimento.

Se os detalhes do envolvimento destas unidades ucranianas forem confirmados, a dimensão das forças destacadas nas batalhas de Kindrativka-Andriivka representa a maior operação ofensiva terrestre ucraniana desde o início de 2025.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.