Troca de ataques de drones. Ucrânia destrói arsenal de armas na Rússia

Segundo a agência russa de notícias TASS,O exército russo disse ter abatido 47 drones ucranianos durante a noite, quase metade dos quais sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Bielorrússia, a Ucrânia e a região russa de Kursk, de onde Moscovo tem procurado expulsar as tropas ucranianas desde agosto.“Durante a noite,”, declarou o Ministério russo da Defesa em comunicado.“Os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 47 drones ucranianos”, incluindo 24 sobre a região de Bryansk, de acordo com a mesma fonte.Cincoforam abatidos sobre a região de Belgorod e dois sobre a região de Kursk, que também fazem fronteira com a Ucrânia. Dois aparelhos foram destruídos na região de Rostov, perto da fronteira com a Ucrânia, um na região de Krasnodar e outros 13 sobre o Mar de Azov.Moscovo anuncia quase diariamente o abate de drones ucranianos, enquantocontra a Ucrânia.

Ataque russo deixa vários feridos

Entretanto,e danificou um edifício de apartamentos.Segundo o governador regional Oleh Kiper, o ataque causou um incêndio num prédio inacabado e danificou as janelas e a fachada de um edifício residencial de nove andares, assim como as janelas de um centro médico.O Exército ucraniano afirmou, no entanto, terdurante a noite.

Moscovo também lançou três mísseis balísticos contra a região de Poltava, na Ucrânia. O governador Filip Pronin disse que o ataque danificou uma instalação industrial, mas não houve danos à infraestrutura civil nem foram registadas vítimas.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta quarta-feira à Croácia para a terceira cimeira Ucrânia-Sudeste Europeu, onde planeia discutir uma resposta conjunta aos desafios de segurança e aos esforços internacionais para implementar a fórmula de paz da Ucrânia.





Em cima da mesa estará também a cooperação no caminho para se juntar à União Europeia e à NATO.



c/ agências