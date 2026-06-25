Trump diz que Zelensky está "a sair-se muito bem" na guerra com a Rússia

Trump disse que Zelensky é corajoso, reconhecendo também as contínuas perdas entre as forças ucranianas e russas na guerra.

O Estado-Maior da Ucrânia afirmou hoje que as suas forças atacaram uma importante central de processamento de gás natural e dois centros de comunicação por satélite essenciais nos mais recentes ataques noturnos contra a Rússia.

A campanha aérea da Ucrânia, que visa as instalações energéticas e as indústrias militares, intensificou-se à medida que Kiev constrói armas de longo alcance maiores e melhores para combater a invasão russa.

Em resposta, Zelensky referiu que Moscovo determinou a redistribuição de alguns sistemas de defesa aérea de regiões russas para a capital e para a Ponte de Kerch, na Crimeia, uma ligação crucial para o abastecimento das tropas russas.

O porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov, frisou hoje que a situação na frente de combate está a agravar-se para a Ucrânia e em breve vai tornar-se irreversível.

Peskov sublinhou que, por causa disso, a Ucrânia "está a responder como pode" contra a infraestrutura civil russa.

"Temos todas as oportunidades para minimizar tudo isto e é necessário minimizar. Esta é uma tarefa para as nossas forças armadas, uma tarefa para outras entidades que estão a trabalhar nisto continuamente", afirmou.

A Ucrânia intensificou os seus ataques contra a retaguarda russa nas últimas semanas, visando infraestruturas críticas, particularmente refinarias e rotas logísticas, provocando escassez de combustível na Rússia.

Moscovo, por sua vez, relatou ataques realizados com sucesso em cidades ucranianas de Kostiantinivka e Liman, cuja captura abriria caminho para as forças russas chegarem a Sloviansk e Kramatorsk, os principais bastiões ucranianos no Donbass.

A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022.