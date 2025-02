Trump e Macron tiveram chamada "amigável" antes da reunião de líderes europeus

Segundo o gabinete presidencial dos EUA, ambos os líderes "tiveram uma conversa telefónica amigável" que durou "aproximadamente 30 minutos".

Trump e Macron falaram sobre a guerra na Ucrânia, a reunião de líderes europeus em Paris e a próxima reunião na Arábia Saudita entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

O Eliseu já tinha informado da chamada, embora não tenha divulgado detalhes dessa conversa além do facto de ter durado cerca de 20 minutos.

Macron reuniu-se hoje em Paris com os principais líderes da UE, NATO e Reino Unido para desenhar a estratégia europeia face às conversações promovidas pelos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada há três anos com a invasão russa daquele país.

A Administração Trump deixou claro durante a Conferência de Segurança de Munique que a Europa não terá lugar na mesa de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, o que perturbou as capitais europeias.

A iniciativa do presidente francês foi celebrada um dia antes de duas delegações dos Estados Unidos e da Rússia, lideradas por Rubio e Lavrov, iniciarem oficialmente as negociações em Riade.

Trump, que durante a sua campanha prometeu acabar com a guerra na Ucrânia, telefonou na semana passada ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, e depois ao ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir o fim da guerra.

O plano dos Estados Unidos prevê que a Ucrânia desista de aderir à NATO e aceite a anexação de parte dos territórios ocupados à Rússia.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

O conflito de quase três anos provocou a destruição de importantes infraestruturas em várias áreas na Ucrânia, bem como um número por determinar de vítimas civis e militares.