Trump mobiliza dois submarinos nucleares em resposta a provocações da Rússia

"Ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas zonas apropriadas, para o caso de estas declarações idiotas e inflamatórias serem mais graves do que isso. As palavras são importantes e podem muitas vezes ter consequências inesperadas, espero que não seja esse o caso desta vez", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua rede social Truth Social.

Numa recente mensagem na rede social X, o antigo governante russo, atual número dois do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que cada novo ultimato estabelecido por Donald Trump para acabar com a guerra na Ucrânia "era uma ameaça e um passo para a guerra" com os Estados Unidos.