Trump perto de chegar a acordo com Putin sobre a Ucrânia e "toda a Europa"

Continua a subir número de mortos em ataque russo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou o ataque como "horrível", mesmo com o retomar das negociações com Moscovo previsto para novembro.





C/agências

Após uma reunião com o enviado especial do presidente russo, Kirill Dmitriev, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirmou que estaria mais próxima a possibilidade de terminar o conflito entre Rússia e Ucrânia., disse Trump aos jornalistas no Sala Oval na quinta-feira, recusando-se a divulgar detalhes da conversa com Dmitriev.Estiveram, aliás, representantes de ambos os países na Casa Branca para um evento em homenagem ao trabalho de Melania Trump na mediação de um cessar-fogo em Oleshky., frisou Trump, acrescentando que poderá incluir toda a Europa.Entretanto, a primeira-dama dos Estados Unidos voltou a pedir um cessar-fogo duradouro na Ucrânia e sublinhou o papel dos presidentes russos e ucraniano na recente trégua humanitária em Oleshky, ocupada por Moscovo."Temos agora de mostrar a coragem que mostrámos em Oleshky para encontrar um terreno comum (...). Juntos, podemos construir algo mais duradouro do que apenas um cessar-fogo temporário", disse Melania Trump, numa conferência de imprensa após um encontro, na Casa Branca, com responsáveis ucranianos e russos envolvidos na trégua humanitária., disse.Melania Trump foi reconhecida por ambas as delegações na Casa Branca por ter desempenhado um papel fundamental, embora não especificado, no cessar-fogo, e todas as partes transmitiram a gratidão dos presidentes russo e ucraniano.Segundo o negociador ucraniano, David Arakhamia, este cessar-fogo permitiu "criar uma dinâmica em que ambos os lados aprendem estes pequenos mecanismos que permitem, concretamente, preservar a paz"., afirmou, por seu lado, o enviado russo Kirill Dmitriev.A trégua, que durou seis dias e terminou na noite de domingo, permitiu a retirada de residentes desta cidade situada na linha da frente na região de Kherson, com acesso minado e sob fogo cruzado de drones russos e ucranianos, que a deixaram durante meses com graves carências.O número de mortos no ataque aéreo russo, que aconteceu na segunda-feira, contra um ponto de distribuição de ajuda humanitária no sul da Ucrânia subiu para 53, anunciaram as equipas de resgate esta sexta-feira, enquanto os corpos continuam a ser retirados dos escombros.Segundo Kiev,, afirmou o Serviço de Situações de Emergência.O anterior número oficial de mortos era de 40.Numa publicação no aplicativo de mensagens Telegram, Mykhailo Semikin afirmou que os trabalhos de busca e resgate no local, na vila de Komyshuvakha, iam continuar a decorrer. A dimensão dos danos provocados está a dificultar os trabalhos de resgate.A missão de observadores da ONU na Ucrânia acusou, na terça-feira, os militares russos de "saberem que estava a ocorrer uma distribuição de ajuda humanitária" ou de "não tomarem as precauções mais básicas para o garantir" antes de atacarem o edifício.