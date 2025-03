Trump vai falar com Putin na terça-feira para pôr um fim à guerra

"Veremos se temos algo a anunciar talvez até terça-feira. Falarei com o presidente Putin na terça-feira", disse Trump aos jornalistas no avião presidencial, no domingo à noite.

"Foi feito muito trabalho no fim de semana. Queremos ver se conseguimos pôr fim a esta guerra", acrescentou o chefe de Estado.

Embora a Rússia tenha falhado o objetivo inicial da invasão, lançada em fevereiro de 2022, de derrubar o governo da Ucrânia e controlar o país, ainda controla grandes áreas do Estado vizinho.

Trump disse que as regiões ocupadas pela Rússia no leste da Ucrânia e as centrais elétricas irão fazer parte das negociações.

"Falaremos sobre as terras. Falaremos sobre centrais elétricas", disse o republicano.

Trump descreveu as negociações como sendo sobre "a divisão de certos ativos".

Horas antes, o enviado norte-americano à Rússia disse que Trump irá reunir-se "esta semana" com Putin para discutir a situação da Ucrânia, avançou a agência de notícias France-Presse.

"Ainda há muito para discutir, mas penso que os dois presidentes vão ter uma discussão muito boa e positiva esta semana", afirmou Steve Witkoff, em declarações à CNN, acrescentando que Moscovo, Kiev e Washington "querem que tudo isto acabe".