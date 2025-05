Turquia demonstra otimismo face a negociações entre Kiev e Moscovo

Fidan disse, em declarações à agência de notícias turca Anadolu, que os dois países deveriam expressar as suas posições negociais.

"Vejo que a questão começa a tomar um rumo mais otimista com o início das negociações. Ambas as partes querem um cessar-fogo. Ninguém está a dizer que não o quer", disse Fidan a bordo do comboio que o vai transportar para a capital ucraniana.

Moscovo mostrou disposição para se encontrar com Kiev para novas conversações em Istambul na segunda-feira.

A Ucrânia respondeu que está pronta a participar, desde que conheça as condições da Rússia para participar em discussões construtivas.

Fidan deslocou-se esta semana à Rússia, onde foi recebido pelo Presidente, Vladimir Putin, e pelo homólogo, Sergei Lavrov.

Hoje, o ministro turco deve encontrar-se em Kiev com o Presidente, Volodymyr Zelensky e vários altos funcionários ucranianos, incluindo os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

Hakan Fidan disse ainda que a Turquia é um país ideal para mediar as conversações e que a proposta de Moscovo para uma nova reunião surgiu imediatamente após a visita que realizou à capital russa.

No entanto, o chefe da diplomacia da Turquia reconheceu que os dois lados têm pontos de vista diferentes.

"Estas exigências devem ser conciliadas. É para isso que servem a negociação e a mediação", declarou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando Península da Crimeia, e lançou uma ofensiva de grande escala contra território ucraniano em 2022.