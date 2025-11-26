Turquia propõe "contacto direto" entre Kiev e Moscovo em Istambul

O chefe de Estado turco, que participava numa videoconferência de apoio à Ucrânia com 35 países, reiterou que está em contacto com ambas as partes no conflito, segundo um comunicado do seu gabinete de comunicação publicado na rede social X.

"Nesta reunião, o nosso Presidente declarou que a Turquia prosseguirá os seus esforços diplomáticos para facilitar um contacto direto entre as partes, a fim de alcançar uma paz justa e duradoura o mais rapidamente possível".

"Negociações diretas entre as partes poderão ser realizadas em Istambul. A Turquia está em contacto com as partes ucraniana e russa para esse fim", acrescentou, segundo o comunicado.

De acordo com Erdogan, "um cessar-fogo sobre as infraestruturas energéticas e portuárias poderá constituir um acordo capaz de criar condições favoráveis para a negociação de um acordo de paz global entre as partes".

Erdogan recebeu na semana passada em Ancara o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e na segunda-feira falou por telefone com o homólogo russo, Vladimir Putin.

A Turquia, embora membro da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), não aplica sanções ocidentais contra a Rússia e conseguiu manter contactos com Moscovo, bem como com Kiev, a que fornece drones de combate, desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Esta proposta de um encontro direto entre as duas partes em conflito surge na sequência do anúncio pelos Estados Unidos de um plano de paz de 28 pontos para a Ucrânia, que prevê a cedência de territórios à Rússia e a consagração da neutralidade ucraniana na sua Constituição, entre outros aspetos de que Kiev obviamente discorda.