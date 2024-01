Ucrânia acusa funcionários suspeitos de desviarem dinheiro destinado à compra de armas

Segundo os serviços de segurança ucranianos (SBU), cinco pessoas foram acusadas e uma delas foi detida quando tentava atravessar a fronteira ucraniana e incorrem numa pena até 12 anos de prisão.

A investigação surge no momento em que Kiev tenta reprimir a corrupção, numa tentativa de acelerar a sua adesão à União Europeia e à NATO, uma das condições impostas pelos parceiros europeus.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy foi eleito com base numa plataforma anticorrupção em 2019, muito antes da invasão total da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Tanto o Presidente como os seus assessores têm apresentado os recentes despedimentos de altos funcionários, nomeadamente Ivan Bakanov, antigo chefe do Serviço de Segurança do Estado, em julho de 2022, como prova dos seus esforços para reprimir a corrupção.

Os responsáveis pela segurança afirmam que a atual investigação remonta a agosto de 2022, quando os funcionários assinaram um contrato de aquisição de cartuchos de artilharia no valor de 1,5 mil milhões de hryvnias (37 milhões de euros) com a empresa de armamento Lviv Arsenal.

Depois de receberem o pagamento, os funcionários da empresa deveriam transferir os fundos para uma empresa registada no estrangeiro, que depois entregaria as munições.

No entanto, os bens nunca foram entregues e o dinheiro foi enviado para várias contas na Ucrânia e nos Balcãs, segundo os investigadores.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia afirma que os fundos foram entretanto apreendidos e serão devolvidos ao orçamento da defesa do país.

Entretanto, hoje a Ucrânia denunciou uma vaga de ataques russos às suas infraestruturas em várias regiões do país e a Rússia anunciou que repeliu novos avanços ucranianos em Kharkiv e Donetsk.

Zaporijia foi uma das regiões mais afetadas, tendo sido palco de pelo menos 130 bombardeamentos russos nas últimas 24 horas, de acordo com o chefe da administração regional ucraniana, Yuri Malasko. Pelo menos 24 comunidades foram atingidas por bombardeamentos em 33 ataques de drones.

Outras 15 comunidades na região de Sumy foram atingidas por bombardeamentos russos, de acordo com a administração militar ucraniana na região, numa mensagem também publicada na sua conta do Telegram. "Noventa e uma explosões foram registadas a nível regional", segundo as autoridades.

A Rússia, por seu lado, afirmou hoje que as suas forças repeliram cinco ataques e contra-ataques de grupos de assalto de duas brigadas das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Kupiansk, perto de Sinkovka, na região de Kharkiv, e de Terniv, em Donetsk.

"As unidades de espingardas motorizadas do grupo, em cooperação com a artilharia, repeliram dois ataques e três contra-ataques dos grupos de assalto da 32.ª brigada mecanizada e da 103.ª brigada de defesa territorial ucraniana nas zonas de Sinkovka e Ternov. Todos os ataques e contra-ataques foram repelidos. O inimigo foi forçado a retirar-se para sul e oeste", disse o porta-voz militar Sergei Zibinsky à agência de notícias russa TASS.