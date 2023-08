Ucrânia. Buscas em mais de 200 centros de recrutamento militar para acabar com a corrupção

Estas buscas pretendem erradicar um sistema de corrupção que terá permitido a milhares de rapazes e homens escapar à linha da frente, explicou a acusação nesta terça-feira.







"Os agentes da lei descobriram esquemas de corrupção em grande escala em quase todas as regiões do país. Neste momento, mais de 200 buscas simultâneas estão a ser realizadas em todas as regiões do país em centros de recrutamento", anunciou o gabinete do Procurador-geral, num comunicado, partilhado no Telegram.







O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha demitido todos os funcionários regionais responsáveis pelo recrutamento militar no início de agosto, citando em particular um sistema que permitia o "contrabando de recrutas através da fronteira".

Zelensky requisitou soldados que têm estado a combater na linha da frente para assegurarem a coordenação desses centros de recrutamento.

Fugir à guerra



Os investigadores suspeitam “do envolvimento de funcionários dos gabinetes de recrutamento militar, encarregados dos exames médicos e sociais”, sustenta a acusação.





A investigação descreve que, em troca de subornos, “os funcionários ajudaram os cidadãos a obter certificados de invalidez ou a serem reconhecidos como temporariamente inaptos para o serviço. Isto permitiu-lhes adiar ou evitar o serviço militar”, acrescentou.

No final de julho, as autoridades ucranianas anunciaram também a detenção de um antigo comissário do exército, responsável nomeadamente pela mobilização e acusado de corrupção.





A luta contra a corrupção é uma das condições impostas pela União Europeia para a manutenção do estatuto de candidato a membro.





No 18º mês da invasão russa do país, o exército ucraniano, que também está empenhado desde o início de Junho numa difícil contra-ofensiva no sul e leste do país.