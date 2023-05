Ucrânia. Casa Branca afirma que morreram 20 mil soldados russos desde dezembro

“Desde dezembro, estimamos que a Rússia tenha tido mais de 100 mil combatentes mortos ou feridos, incluindo 20 mil mortos em combate”, afirmou, segunda-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, aos jornalistas.A Rússia continua a concentrar-se numa única cidade ucraniana, Bakmut, que tem um valor estratégico limitado”.Numa conferência de imprensa telefónica citada pelas agências internacionais de notícias, John Kirby apresentou dados para comprovar a tese de que a Rússia sofreu um agravamento das perdas desde que as suas tropas intensificaram, em dezembro, a ofensiva para conquistar a cidade de Bakmut.Há meses que os Estados Unidos afirmam que o grupo Wagner está a contratar presos russos, alguns dos quais com doenças graves e outros problemas de saúde o que os torna mais frágeis no campo de batalha.



A Rússia detém atualmente a maior parte da cidade de Bakmut. No entanto, as tropas ucranianas ainda controlam uma pequena parte da localidade. A intensa batalha assumiu uma grande importância simbólica para Kiev e para Moscovo.

"Em dezembro, a Rússia iniciou uma ampla ofensiva através de múltiplas linhas de avanço, incluindo em direção a Vuhledar, Avdiivka, Bakmut e Kreminna. A maioria destes esforços estagnou e falhou. A Rússia não conseguiu apoderar-se de nenhum território estrategicamente significativo", realçou John Kirby.Kirby, que é o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para as comunicações estratégicas, frisou que “quase metade” das baixas russas eram combatentes do grupo Wagner, que viveram péssimas experiências no campo de batalha, após um formação mínima e falta de liderança, avança a CNN Kirby criticou ainda uma afirmação recente do líder da Wagner, Yevgeny Prigozhin, que no domingo tinha afirmado que o seu grupo tinha sofrido apenas 94 baixas. Kirby classificou os comentários de Prigozhin como "uma afirmação ridícula".

Casa Branca não revela baixas do lado ucraniano

Questionado sobre as perdas do lado ucraniano, Kirby escusou-se a revelar o número, dizendo que os EUA nunca divulgam esses números para não prejudicar o moral das tropas e dos cidadãos ucranianos.Frisando que ose eu não vou colocar informações no domínio público, que vão, mais uma vez, dificultar a vida aos ucranianos”.O porta-voz da Casa Branca acrescentou ainda que “o futuro pacote de ajuda à Ucrânia será revelado brevemente”.

Ucrânia pronta para lançar contraofensiva

Também na segunda-feira, o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksi Reznikov, assegurou estar “tudo pronto” para a anunciada contraofensiva ucraniana contra as forças russas e que só depende do Estado-Maior ser colocada em marcha.“O Estado-Maior, o comandante em chefe e a sua equipa decidirão como e quando, em função da decisão e avaliação da situação no campo de batalha”, acrescentou.Reznikov mostrou-se convencido do triunfo desta operação e reiterou a sua confiança nos altos comandos militares que estão a organizar a contraofensiva.

“Fez-se muito para que tenham êxito”, frisou.

“Depois de tudo, se não houvesse confiança nos nossos generais, no nosso Estado-Maior, desde o comité central até aos comandantes dos ramos relevantes das Forças Armadas, isto não fazia sentido”, asseverou.

“Para mim é mais do que um sentimento, é uma convicção bem formada. (…) Sou um realista informado”, afirmou. “O mais importante é que todos entendam que democracia é o tipo de Governo que deve prevalecer. Não é perfeito, mas a ninguém ocorreu nada melhor”, enfatizou.