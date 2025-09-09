Ucrânia. Cerca de milhão e meio de crianças continuam a ter acesso limitado à educação
Foto: Sergeu Bobok - AFP
Cerca de um milhão e meio de crianças ucranianas continuam a ter acesso limitado à educação. Por causa da guerra há alunos para quem a escola só lhes chega através do computador.
Este especialista da UNICEF que trabalha na Ucrânia lembra que as aulas à distância têm consequências na aprendizagem, mas também nas relações sociais das crianças.
Entrevistado pela Antena 1, Nelson Rodrigues considera que há melhorias, têm tentado encontrar soluções para contornar as dificuldades.
Mas enquanto a guerra continuar, a educação das crianças na Ucrânia está condicionada.
Cerca de 4 milhões e 600 mil crianças ucranianas regressam por esta altura às aulas e cerca de um milhão e meio com acesso limitado.
As sirenes continuam a interromper as aulas e muitos só conhecem a escola através da internet.
Revelações feitas- por Nelson Rodrigues, especialista em Educação na UNICEF Ucrânia, entrevistado pela jornalista Joana Carvalho Reis, no Dia Internacional para proteger a Educação de Ataques.