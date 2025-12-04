Ucrânia. Coordenador da ONU admite que cessar-fogo não está perto de acontecer

"Não parece que estejamos perto de um cessar-fogo. A guerra continua sem tréguas e há uma destruição realmente significativa a acontecer, por um lado, nas infraestruturas e no setor energético, mas também nas vidas que estão a ser prejudicadas", afirmou, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

"Pessoas estão a ser mortas e feridas. Portanto, [a guerra] é implacável nesses termos. E houve momentos de otimismo cauteloso. Neste momento, não sinto qualquer otimismo de que nos estejamos a aproximar do fim desta terrível tragédia", sublinhou.

Com a chegada do inverno, a ONU está particularmente preocupada com as condições meteorológicas e com a possibilidade de as pessoas ficarem presas em edifícios altos nas cidades.

Matthias Schmale indicou que o ritmo de recuperação do setor energético ucraniano não está a acompanhar a destruição contínua em decorrência dos ataques russos.

"Mas o pior cenário, tendo em conta que estamos em pleno inverno, é, por assim dizer, uma catástrofe dentro de outra catástrofe", disse.

Apesar desse cenário, o representante da ONU destacou bons exemplos de coordenação humanitária e trabalho de recuperação, como quando visitou Kherson, uma cidade ucraniana "bombardeada todos os dias este ano", e viu uma maternidade subterrânea a funcionar em pleno.

"À superfície, a cidade parecia desolada, vazia, com pouca vida. Depois, levaram-me a uma maternidade subterrânea, reconstruída ou construída com financiamento europeu e com a participação de colegas da Organização Mundial da Saúde (OMS)", contou.

"Não se poderia presenciar um contraste mais gritante: acima do solo, o horror da guerra. Abaixo do solo, no mesmo local, pessoas a serem ajudadas, mulheres a dar à luz novas vidas. E isso, de certa forma, caracteriza a resistência dos ucranianos", destacou Schmale.

Outro exemplo enaltecido foram as escolas subterrâneas.

Em Kharkiv, relatou o coordenador da ONU, converteram partes de estações de metro subterrâneas em escolas, num sinal "incrível de que quase no fim do quarto ano desta guerra, algumas crianças estejam de volta às escolas, conseguem encontrar-se pessoalmente e sentar-se numa sala de aula com os professores".

No meio da guerra, organizações não-governamentais e o Governo, com o apoio da ONU, estão a desminar os campos agrícolas e a ajudar os agricultores a regressar às suas terras, destacou ainda o coordenador humanitário.

"Existe essa esperança, que se mantém viva, de um futuro melhor. Posto isto, acho que é importante também não romantizarmos a resiliência. Falamos muito da Ucrânia como exemplo de resiliência, e certamente que é, (...) mas a população está a ficar cansada e exausta", lembrou.

Autoridades norte-americanas e ucranianas devem realizar hoje novas conversas na Florida para tentar encontrar uma saída para a guerra.

Regressados de Moscovo, onde se encontraram com o Presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, sem resultados aparentes, o enviado norte-americano, Steve Witkoff, e o genro do Presidente Donald Trump, Jared Kushner, têm um encontro marcado com o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov.

Apesar de a ONU não estar envolvida diretamente nas negociações, Matthias Schmale indicou que existem "linhas vermelhas em relação ao futuro", como a cedência de territórios reivindicados por Moscovo ou realizar eleições em tempo de guerra.

Contudo, salientou que as pessoas estão cansadas do conflito e isso influenciará a recetividade a qualquer acordo que possa surgir.

"Não podemos, quer estejamos à mesa das negociações ou não, aceitar uma linha vermelha que implique ceder território", afirmou, garantindo que na sua passagem pelo terreno de guerra sentiu o ceticismo dos ucranianos em relação ao rumo das conversações.

"Com toda a pressão que o país está a sofrer, com a carnificina que está a acontecer, há um forte sentimento de que querem que isto acabe, mas não a qualquer custo. É isso que tenho ouvido muito", relatou.