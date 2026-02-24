Ucrânia. Danos no património cultural atingem os 3.800 milhões de euros em quatro anos

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) afirmou que a recuperação e a reconstrução dos setores da educação, dos media e da cultura na próxima década exigirá um investimento de aproximadamente 52,13 mil milhões de dólares (44,18 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

A agência, com sede em Paris, detalhou, no quarto aniversário do conflito, que mobilizou um total de pouco mais de 75 milhões de euros nesses anos, "com a convicção de que a educação, a cultura, a informação e a ciência são vitais para a resiliência do povo ucraniano".

Além da ajuda para mitigar o impacto direto da guerra, o objetivo é garantir que os direitos humanos e as pessoas, "particularmente as mulheres, as crianças, os professores, os cientistas, as comunidades e os profissionais da cultura", estão "no centro da recuperação como atores e beneficiários-chave", realçou Chiara Dezzi Bardeschi, chefe da delegação da Unesco na Ucrânia, em comunicado.

Em relação à educação, a organização detalhou que, durante este período, o acesso a serviços de saúde mental e de apoio psicossocial melhorou para quase 320.000 estudantes, e foram oferecidas formações em saúde mental a mais de 42.000 profissionais de educação e psicologia nas escolas.

Além disso, 77.000 professores receberam formação em pedagogia digital e 31 instalações educativas na Ucrânia foram renovadas com o apoio da Unesco.

No que diz respeito aos meios de comunicação social, mais de 5.100 jornalistas receberam apoio sob a forma de bolsas, formação em segurança, equipamentos e assistência psicológica.

A Unesco inaugurou também sete centros em todo o país para apoiar o trabalho dos jornalistas, e as suas campanhas de literacia mediática e informativa chegaram a mais de 13 milhões de pessoas.

Na área do património, os esforços concentraram-se na formação de 2.500 profissionais da cultura para melhorarem as suas competências para futuras reconstruções.

A organização contribuiu para a reabilitação de 20 sítios culturais em seis regiões e estabeleceu o Centro Cultural de Lviv, que recebeu 3.500 participantes e realizou 130 eventos.

Para aumentar a resiliência do setor científico, foram avaliadas as necessidades psicossociais e de saúde mental da comunidade científica ucraniana, tendo sido lançada uma iniciativa de acesso remoto a equipamento laboratorial, oferecendo oportunidades de investigação em parceria com laboratórios internacionais.

O impacto ambiental a longo prazo da destruição da barragem de Kakhovka foi também abordado através de novos sistemas de monitorização e alerta precoce para os recursos hídricos.