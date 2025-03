Ucrânia "determinada a continuar cooperação" com Washington

"Estamos prontos para começar a trabalhar na assinatura deste acordo a qualquer momento", disse Denys Shmygal, especificando que Kiev aguardava o feedback americano sobre o assunto através dos canais diplomáticos.





”, afirmou Denys Shmygal numa conferência de imprensa em Kiev.“O anúncio feito por Washington mergulha Kiev e os seus aliados europeus no desconhecido”, acrescentou. “Faremos tudo para nos mantermos firmes”.Segundo o primeiro-ministro ucraniano, “. Isto é de importância existencial não só para a Ucrânia, mas também para a União Europeia”A Ucrânia “está determinada a prosseguir a sua cooperação” com Washington e pronta para “renegociar o reinício do apoio norte-americano”.Na conferência de imprensa, Denys Shmygal garantiu ainda que “a” e que “Kiev fará tudo para manter a cooperação com os Estados Unidos”.Segundo o governante, aDenys Shmygal explicou que “as Forças Armadas ucranianas dispõem de instrumentos para manter as linhas da frente”, durante a suspensão da ajuda norte-americana.O primeiro-ministro da Ucrânia revelou também “que as receitas orçamentais em janeiro-fevereiro estavam em linha com as expectativas, permitindo financiar as necessidades do exército”.Além disso, o primeiro-ministro garantiu que Kiev está a “trabalhar para atrair financiamento para a produção nacional de armas, que cobre atualmente 30 por cento das necessidades atuais”.Por seu turno, um conselheiro do Presidente Zelensky, afirmou que a Ucrânia está a "discutir" com os europeus a possibilidade de substituir a ajuda militar norte-americana e ao mesmo tempo está aberta a "negociações" com Washington."Estamos a discutir opções com os nossos parceiros europeus", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak na rede social X. "E, claro, não descartamos a possibilidade de negociações com os nossos homólogos norte-americanos", acrescentou.